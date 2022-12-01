МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. С 1 декабря в России начали действовать новые правила, регулирующие вопросы перепланировки, обустройства кладовых и парковки в многоквартирных домах, следует из приказа МЧС России от 24.04.2013 № 288. Животноводы поддержали новые правила использования навоза

В частности, с 1 декабря незаконная перепланировка будет грозить штрафом. При отсутствии значительных нарушений за официально не оформленное переустройство будет взыскиваться 2 тысячи рублей, а владелец будет обязан вернуть помещение в прежний вид.

Также изменения коснулись подземных парковочных мест. Теперь там разрешается устанавливать шкафы для хранения инструментов и комплектов колес. Затронули нововведения и парковочные зоны для электрокаров. Согласно новым правилам, если на стоянке установлено более 10 зарядок, их следует разделить на секции с обязательным наличием противопожарных отсеков.

Кладовок, по новым правилам, теперь могут размещаться лишь на первом, цокольном и подвальном нежилых этажах. Они должны ограждаться от коридоров противопожарными перегородками, а их площадь не должна превышать 10 квадратных метров.