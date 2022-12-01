МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Банк России не видит потребности сохранять в неизменном виде программу льготной ипотеки на новостройки, необходимо перейти к более адресным вариантам, заявили первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева и директор департамента банковского регулирования и аналитики Александр Данилов. В ЦБ заявили, что готовы к любому развитию ситуации с потолком цен на нефть

"Безусловно, как антикризисная мера эта программа сработала, и в этих целях потребности в ней нет. Поэтому сохранять ее в неизменном виде потребности, конечно, тоже нет. На рынке есть определённые дисбалансы, в том числе возникшие из-за этой ипотеки, поэтому ситуация требует определенной коррекции", — заявила Юдаева на пресс-конференции.

В свою очередь Данилов добавил, что в случае завершения этой программы спрос перераспределится в другие предложения на этом рынке.

"Надо думать, как его (спрос – ред.), может быть, отдельными инструментами стимулировать, но хотелось бы перейти к более адресным инструментам", — отметил он.