МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Россиянам, переезжающим в новую квартиру, как минимум придется потратить 18 тысяч рублей на мебель и еще 45 тысяч рублей на технику, говорится в совместном сообщении "Яндекс Недвижимости" и банка ВТБ. Россиянам с 1 декабря разрешат неожиданное переустройство квартир

В нем отмечается, что на 18 тысяч рублей удастся приобрести минимальный набор мебели сегмента эконом: диван, стол и стулья, а также шкаф. Зато оптимальный вариант, который дополняют кровать, кухня, тумбы, полки и настенные шкафы, потребует уже 54 тысяч рублей.

"Полноценная обстановка нового дома мебелью стоит приблизительно 65 тысяч рублей. Правда, если выбрать предметы интерьера в сегменте комфорт или премиум, то ценник вырастет в 3,5 и в 13 раз соответственно", — уточняется в сообщении.

В нем указывается, что бытовая техника является самой большой статьей расходов у новоселов. На самое необходимое в среднем потребуется 45 тысяч рублей. Затраты на оптимальный набор — 88 тысяч рублей. Покупка всей техники потребует 110 тысяч рублей. А если речь идет о премиум-уровне (очиститель воздуха, кофемашина, кондиционер и прочее), то из семейного бюджета придется выделить более 980 тысяч рублей. В России призвали запретить продажу долей в квартирах под видом студий

"Большинство респондентов в первую очередь купили бы в новую квартиру мебель (70,6%): диван или кровать. Тогда как шкаф нужен новоселам в числе первых покупок реже всего — всего 1,1% опрошенных. Среди техники респонденты выделили холодильник — это станет первым приобретением для 53,3%", — приводятся в пресс-релизе данные опроса "Яндекс Недвижимости".

Аксессуары — текстиль для дома, корзина для белья, торшер и зеркало — оцениваются в среднем в 60 тысяч рублей, добавляется в сообщении.