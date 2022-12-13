МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве за 11 месяцев 2022 года упало в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 21% — до 118,6 тысячи, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра. Core XP предрекла снижение инвестиций в недвижимость в России в 2023 году

В частности, в ноябре ведомство зарегистрировало 10,8 тысячи договоров купли-продажи (мены) жилья, что на 6% меньше значений предыдущего месяца и на 22% отстает от показателей ноября 2021 года, указывается в сообщении.

"Исходя из многолетней статистики, в последнем месяце года показатели купли-продажи традиционно демонстрируют рост, даже если в декабре цифры останутся на уровне ноября, то снижение годового показателя не составит более 25% по отношению к 2021 году", — говорится в нем.