МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Ввод жилья в России за 11 месяцев 2022 года вырос в годовом выражении на 15% — до 93,3 миллиона квадратных метров, превзойдя тем самым результат всего 2021 года, когда в стране сдали в эксплуатацию рекордные 92,6 миллиона квадратных метров жилья, следует из оперативных данных Росстата. Продажи вторичного жилья в Москве упали за 11 месяцев на 21 процент

При этом 56 миллионов "квадратов" (60%) жилья в общем объеме ввода было построено самостоятельно населением, указывается в материалах ведомства.

Как добавляется в них, в ноябре в стране сдали 5,4 миллиона квадратных метров жилья, что на 61% превышает итоги ноября 2021 года. В том числе населением в прошлом месяце было построено без привлечения девелоперов почти 1,8 миллиона квадратных метров.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин говорил, что по итогам 2022 года в стране ожидается ввод жилья на уровне 95 миллионов квадратных метров.