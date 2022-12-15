МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Управление Росреестра по Москве в январе-ноябре 2022 года зарегистрировало 76,1 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве жилья — почти на 14% меньше, чем за 11 месяцев прошлого года, сообщила пресс-служба управления. Россиян предупредили, кто может лишиться квартиры после покупки

В пресс-релизе указывается, что с учетом нежилой недвижимости количество регистраций ДДУ за 11 месяцев также снизилось на 14%, составив 109,9 тысячи договоров.

По данным управления, в ноябре было зарегистрировано 6 тысяч договоров на рынке жилья, что на 31% больше, чем в октябре, и на 36% меньше, чем в ноябре 2021 года. С учетом нежилой недвижимости зафиксировано 8,1 тысячи сделок — на 19% больше, чем в прошлом месяце.

Как сообщила пресс-служба управления ранее, количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве за 11 месяцев 2022 года упало в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 21% — до 118,6 тысячи.