Мишустин поручил обеспечить запуск льготной ипотеки на новых условиях
Минфин внесет в правительство документы для запуска льготной ипотеки на новых условиях
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Министерству финансов внести в правительство нормативные документы, необходимые для запуска с 2023 года льготной ипотеки на новых условиях.
В четверг президент Владимир Путин заявил о продлении льготной ипотеки до июля 2024 года, но по повышенной ставке в восемь процентов. При этом для семьей с двумя детьми ставка составит шесть процентов.
"Прошу Минфин… внести все нормативные документы в правительство, чтобы уже с Нового года все ипотечные программы действовали на таких условиях", — сказал премьер в ходе совещания в пятницу.
Срок исполнения поручения — до 20 декабря.
Кроме того, Мишустин сообщил, что правительство и региональные власти направят средства на строительство и ремонт жилищно-коммунальных объектов. Источником финансирования станут инфраструктурные бюджетные кредиты. Глава кабмина попросил подготовить документы для расширения соответствующей программы инфраструктурных облигаций в два раза — до 300 миллиардов рублей.