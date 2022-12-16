МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Министерству финансов внести в правительство нормативные документы, необходимые для запуска с 2023 года льготной ипотеки на новых условиях. Правительство выделит 8,5 миллиарда рублей на поддержку многодетных семей

В четверг президент Владимир Путин заявил о продлении льготной ипотеки до июля 2024 года, но по повышенной ставке в восемь процентов. При этом для семьей с двумя детьми ставка составит шесть процентов.

"Прошу Минфин… внести все нормативные документы в правительство, чтобы уже с Нового года все ипотечные программы действовали на таких условиях", — сказал премьер в ходе совещания в пятницу.

Срок исполнения поручения — до 20 декабря.

Кроме того, Мишустин сообщил, что правительство и региональные власти направят средства на строительство и ремонт жилищно-коммунальных объектов. Источником финансирования станут инфраструктурные бюджетные кредиты. Глава кабмина попросил подготовить документы для расширения соответствующей программы инфраструктурных облигаций в два раза — до 300 миллиардов рублей.