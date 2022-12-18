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Умер сооснователь девелопера "Донстрой" Дмитрий Зеленов
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. Во Франции умер сооснователь девелоперской группы компаний "Донстрой" Дмитрий Зеленов, сообщило издание Nice-Matin со ссылкой на прокуратуру округа Грас. "Он умер 10 декабря в... ПРАЙМ, 18.12.2022
бизнес, новости, недвижимость, россия, донстрой, дмитрий зеленов
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Во Франции умер сооснователь девелоперской группы компаний "Донстрой" Дмитрий Зеленов, сообщило издание Nice-Matin со ссылкой на прокуратуру округа Грас.
"Он умер 10 декабря в госпитале Пастера в Ницце", — сказано в сообщении издания.
Nice-Matin добавило, что предприниматель гостил у друзей в Антибе. Согласно информации прокурора, местная полиция начала расследование для установления причин смерти Зеленова.
Группа компаний "Донстрой" была создана Зеленовым в 1994 году на паритетных началах с девелопером Максимом Блажко.