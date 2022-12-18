МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Во Франции умер сооснователь девелоперской группы компаний "Донстрой" Дмитрий Зеленов, сообщило издание Nice-Matin со ссылкой на прокуратуру округа Грас.

"Он умер 10 декабря в госпитале Пастера в Ницце", — сказано в сообщении издания.

Nice-Matin добавило, что предприниматель гостил у друзей в Антибе. Согласно информации прокурора, местная полиция начала расследование для установления причин смерти Зеленова.

Группа компаний "Донстрой" была создана Зеленовым в 1994 году на паритетных началах с девелопером Максимом Блажко.