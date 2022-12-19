МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Девелоперская компания "Самолет", по предварительным данным, увеличила выручку в 2022 году по сравнению с прошлым годом на 40% — до 189 миллиардов рублей, сообщается в материалах компании. Агрохолдинг "Степь" снизил выручку в третьем квартале

Как указывается в них, EBITDA компании по управленческой отчетности по итогам текущего года вырастет почти в два раза раза, достигнув 48 миллиардов рублей.

Продажи компанией новостроек в 2022 году достигли 1,1 миллиона квадратных метров, говорится в материалах.

Как сообщается в них, "Самолет" рассчитывает в 2023 году увеличить выручку на 85% — до 350 миллиардов рублей. Показатель EBITDA должен увеличится в следующем году почти вдвое, составив 90 миллиардов рублей.

Девелоперская группа "Самолет" работает в Москве, Подмосковье и Ленинградской области. Основные акционеры компании — Михаил Кенин и Павел Голубков.