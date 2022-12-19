МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает возможность пересмотра решений о завершении строительства Фондом развития территорий в связи с денежным возмещением участникам долевого строительства. Путин сохранил тарифы обязательного соцстрахования от травматизма

Принятие закона способствует решению сразу нескольких задач, в том числе наделения Фонда развития территорий правом пересмотра решений о завершении строительства с заменой на выплату возмещения, писал в своем Telegram-канале вице-спикер Госдумы от "Единой России" Сергей Неверов.

"Не всегда объекты, по которым принималось решение о завершении строительства, могут быть достроены. Причины бывают разные: невозможность оформления прав собственности на землю, где ведется строительство, неправильная консервация стройки, необходимость сноса существующей конструкции", — отмечал он.

Также он сообщал, что закон решит задачу возврата материнского капитала членам ЖСК (жилищно-строительных кооперативов) при банкротстве застройщика.

Член комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Александр Якубовский ("Единая Россия") сообщал РИА Новости, что после нововведений фонд сможет по представлению губернаторов отзывать решения о завершении строительства.

"Фонд сможет по ходатайству губернаторов отозвать свое решение о финансировании завершения строительства, которым занимаются региональные фонды защиты прав дольщиков, при выявлении в ходе обследования объекта незавершенного строительства обстоятельств, свидетельствующих о невозможности завершения его строительства и исполнения обязательств перед участниками строительства в установленный законом трехлетний срок", — сказал он.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.