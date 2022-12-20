МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Количество новых домов в США, строительство которых было начато в ноябре, снизилось на 1,7% по сравнению с показателем октября и составило 1,4 миллиона, считают опрошенные порталом DailyFХ аналитики. Зло неистребимо: создать реальный "антидоллар" невозможно без США

Данные будут опубликованы министерством торговли США во вторник, 20 декабря, в 16.30 мск.

Объем продаж нового жилья (New Home Sales) — важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.