МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Средняя цена сделки при покупке квартиры в московских новостройках в ноябре составила 15,2 миллиона рублей, что является минимальным значением за последние два года, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра. Россиянам объяснили, что больше не нужно делать при поверке счетчиков

"За месяц средняя цена на квартиры в новостройках столичного региона снизилась на 9,3% к октябрю 2022 года (16,8 миллиона рублей). По отношению к ноябрю 2021 года (18,5 миллиона рублей) бюджет покупки уменьшился на 17,9%", — говорится в сообщении ведомства.

Как указывается в нем, средняя цена по ДДУ на нежилые помещения в Москве в ноябре сократилась на 8,7% к октябрю текущего года и составила 9,8 миллиона рублей, а по сравнению с ноябрем прошлого года средняя цена упала на 53,9%.

По данным управления, средняя стоимость столичного машино-места в ноябре составляла 2,7 миллиона рублей, снизившись за месяц на 3,6%, однако в годовой динамике продемонстрировав рост на 23,4%.