КС разрешил реконструкцию жилья в домах блокированной застройки за счет маткапитала
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек — ПРАЙМ. Конституционный суд (КС) России разрешил реконструировать жилье в домах блокированной застройки за счет средств материнского капитала, передает корреспондент РИА Новости.
КС в среду провозгласил решение по делу о проверке конституционности пункта 2 части 1 статьи 10 федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Слушание этого дело состоялось 17 ноября по жалобе жительницы Архангельской области Анастасии Дробковой.
ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Дробкова с мужем и тремя несовершеннолетними детьми живет в двухкомнатной квартире в поселке Урдома. Эта квартира, принадлежащая семье на праве собственности, находится в двухквартирном одноэтажном доме. От соседей жилье отделено капитальной стеной, также есть отдельный выход на земельный участок заявительницы.
С согласия собственника смежной квартиры семья Дробковых решила реконструировать свое жилье, пристроив ряд помещений, что позволило бы увеличить общую площадь с примерно 42 квадратных метров до 86 квадратных метров. Дробкова планировала использовать для этих целей часть средств (не более 50%) материнского капитала, однако пенсионный орган не дал на это согласия.
Это решение поддержали и суды, указав, что квартира заявительницы находится в многоквартирном доме, а реконструкции за счет средств маткапитала подлежат индивидуальные жилые дома. По их оценке, доводы о конструктивной автономности жилого помещения с признаками дома блокированной застройки "не имеют правового значения" и использование средств материнского капитала на реконструкцию такого жилья было бы нецелевым.
ПОЗИЦИЯ СУДА
Как отметил Конституционный суд, исходя из буквального смысла оспариваемой нормы, в том числе и во взаимосвязи с положениями Градостроительного и Жилищного кодексов РФ, не предусмотрено использование маткапитала на реконструкцию жилья, не относящегося к объектам индивидуального жилищного строительства (ИЖС), даже если это позволяет улучшить жилищные условия.
Однако, по оценке КС России, самому предназначению маткапитала, который является мерой господдержки, не противоречит реконструкция жилья, позволяющая увеличить его площадь, хотя это и не объект ИЖС. Также следует учитывать ситуации, когда в целом сходные по фактическим характеристикам объекты относятся к разным категориям кадастрового учета.
"Оспариваемое положение в части возможности направления средств материнского капитала на реконструкцию лишь объекта ИЖС не соответствует Конституции РФ и требует регулирования федеральным законодателем", — приводится в материалах КС его позиция.
До внесения соответствующих изменений законодательство не должно препятствовать направлению маткапитала на улучшение жилищных условий путем реконструкции объекта капстроительства для постоянного проживания, не относящегося к ИЖС, при соблюдении необходимых условий, установил Конституционный суд России.
Дело Дробковой подлежит пересмотру, заключил КС РФ.
https://1prime.ru/development/20221221/839250529.html