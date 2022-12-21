С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек — ПРАЙМ. Конституционный суд (КС) России разрешил реконструировать жилье в домах блокированной застройки за счет средств материнского капитала, передает корреспондент РИА Новости. Путин разрешил направлять средства маткапитала на платное образование

КС в среду провозгласил решение по делу о проверке конституционности пункта 2 части 1 статьи 10 федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". Слушание этого дело состоялось 17 ноября по жалобе жительницы Архангельской области Анастасии Дробковой.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Дробкова с мужем и тремя несовершеннолетними детьми живет в двухкомнатной квартире в поселке Урдома. Эта квартира, принадлежащая семье на праве собственности, находится в двухквартирном одноэтажном доме. От соседей жилье отделено капитальной стеной, также есть отдельный выход на земельный участок заявительницы.

С согласия собственника смежной квартиры семья Дробковых решила реконструировать свое жилье, пристроив ряд помещений, что позволило бы увеличить общую площадь с примерно 42 квадратных метров до 86 квадратных метров. Дробкова планировала использовать для этих целей часть средств (не более 50%) материнского капитала, однако пенсионный орган не дал на это согласия. Экономист объяснила, когда за растрату маткапитала могут посадить

Это решение поддержали и суды, указав, что квартира заявительницы находится в многоквартирном доме, а реконструкции за счет средств маткапитала подлежат индивидуальные жилые дома. По их оценке, доводы о конструктивной автономности жилого помещения с признаками дома блокированной застройки "не имеют правового значения" и использование средств материнского капитала на реконструкцию такого жилья было бы нецелевым.

ПОЗИЦИЯ СУДА

Как отметил Конституционный суд, исходя из буквального смысла оспариваемой нормы, в том числе и во взаимосвязи с положениями Градостроительного и Жилищного кодексов РФ, не предусмотрено использование маткапитала на реконструкцию жилья, не относящегося к объектам индивидуального жилищного строительства (ИЖС), даже если это позволяет улучшить жилищные условия. Глава Минтруда рассказал об увеличении маткапитала в 2023 году

Однако, по оценке КС России, самому предназначению маткапитала, который является мерой господдержки, не противоречит реконструкция жилья, позволяющая увеличить его площадь, хотя это и не объект ИЖС. Также следует учитывать ситуации, когда в целом сходные по фактическим характеристикам объекты относятся к разным категориям кадастрового учета.

"Оспариваемое положение в части возможности направления средств материнского капитала на реконструкцию лишь объекта ИЖС не соответствует Конституции РФ и требует регулирования федеральным законодателем", — приводится в материалах КС его позиция.

До внесения соответствующих изменений законодательство не должно препятствовать направлению маткапитала на улучшение жилищных условий путем реконструкции объекта капстроительства для постоянного проживания, не относящегося к ИЖС, при соблюдении необходимых условий, установил Конституционный суд России.

Дело Дробковой подлежит пересмотру, заключил КС РФ.