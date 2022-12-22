МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Долгосрочная аренда однокомнатных квартир в крупных городах России по итогам 2022 года подорожала в среднем на 4,1% — до 19,6 тысячи рублей в месяц, стоимость месячной аренды двухкомнатных квартир выросла за год на 4,5% — до 28,6 тысячи рублей, сообщила пресс-служба "Циана". Россиянам объяснили, что больше не нужно делать при поверке счетчиков

Больше всего стоимость аренды, по данным компании, выросла в Кемерове (+32% на "однушки", +28% на "двушки"), Ростове-на-Дону (+17,5%, +19%), Челябинске (+21%, +24%), Воронеже (+20%, +15%), Ярославле (+19,5%, 25%).

В некоторых крупных городах цены на длительную аренду жилья по итогам года снизились: в Ставрополе (-12% на "однушки", —4% на "двушки"), Санкт-Петербурге (-11,5%, —12%), Севастополе (-9%, —12%), Москве (-8%, —20%), Краснодаре (-5%, —19%).

"На протяжении всего 2022 года было несколько периодов падения средних ставок аренды. Рост средней стоимости пришелся на август-сентябрь 2022 года, с началом традиционного делового сезона. Частичная мобилизация привела к новому падению спроса, а вместе с тем — и ставок аренды. В декабре относительно годовых максимумов (в середине сентября) ставки оказались ниже на 4% по однокомнатным вариантам и на 6% по двухкомнатным. В годовой динамике аренда стала дороже на 4% по однокомнатным квартирам и 4,5% по двухкомнатным", — отмечается в сообщении.