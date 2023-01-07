МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Стоимость жилья в России в текущем году по сравнению с 2022 годом почти не изменится, если не будет новых шоков, такое мнение высказал РИА Новости эксперт по недвижимости аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Константин Енин. Эксперты спрогнозировали объем ипотечных выдач в России в 2023 году

"Цены на жилье при отсутствии новых шоков останутся примерно на уровне 2022 года", — заявил эксперт.

Так, фактором поддержки текущего уровня цен будет снижение совокупного объема строящегося жилья, пояснил он. Енин считает, что предпосылкой к уменьшению объемов вывода новых площадей на рынок в 2023 году является сохранение общей экономической неопределенности.

Также он считает, что в текущем году ужесточится политика Банка России в части дополнительного субсидирования ипотечных ставок застройщикам. Хотя еще не до конца ясны новые условия, в базовом сценарии предполагается рост средневзвешенной ипотечной ставки для кредитов под залог договоров долевого участия (ДДУ) с текущих менее 4% до 5-6% годовых, отметил Енин. Названы десять главных ожидаемых событий рынка недвижимости 2023 года

"Реализация этого сценария позволит рынку стабилизироваться", — добавил эксперт.

Он ожидает, что в 2023 году будет небольшой рост количества проданного первичного жилья по сравнению с 2022 годом – в пределах 5%. "Впрочем, этот результат станет прежде всего эффектом низкой базы: в 2022 году совокупное количество сделок по ДДУ может составлять около 670 тысяч, что на четверть меньше рекордного показателя 2021 года, когда были проданы почти 900 тысяч ДДУ", — пояснил Енин.