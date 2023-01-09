МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. На российском рынке ипотечного кредитования появились признаки пузыря, заявила в беседе с "Известиями" гендиректор Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет. Правительство утвердило льготную программу ипотеки в новых регионах

Он отметила, что в тех секторах, где снижаются цены, любые программы, стимулирующие покупку жилья, могут привести к дальнейшему отказу заемщиков платить по кредитам.

"Особенно это касается таких программ, когда допускается низкий первоначальный взнос. При сохранении этого требования на достаточно высоком уровне — 20-30% — риски пузыря снижаются. Если используются более низкие пороги или применяются схемы по искусственному снижению этого размера, в том числе через потребительский кредит, это может вызвать дефолт, неплатежеспособность со стороны покупателей жилья", — пояснила глава агентства.

Но вместе с тем Розенцвет не считает ситуацию критичной, поскольку большинство банков качественно оценивают кредитоспособность заемщиков, а цена на недвижимость снизилась не столь существенно, чтобы стало невыгодно продолжать платить по ипотечным кредитам.

По прогнозу главы НРА, в 2023 году цена за квадратный метр снизится на 3-5%, при этом льготная ипотечная программа поддержит рынок, а "затем ситуация стабилизируется".