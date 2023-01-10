МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Компания ПИК по итогам 2022 года продолжает удерживать первое место среди российских девелоперов по вводу жилья с результатом 2,1 миллиона квадратных метров, рассказали РИА Недвижимость в пресс-службе Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ.РФ). Депутат обеспокоился, что застройщики получили сигнал повысить цены

"Это 105 многоквартирных домов и два дома с апартаментами в 48 жилых комплексах. Большая часть введенного жилья расположена в Москве (53%), на Московскую область приходится 36% введенного жилья. По итогам 2021 года застройщик занимал первое место с объемом ввода 2 миллиона квадратных метров жилья", — сообщил представитель ЕРЗ, уточнив, что топ является предварительным.

На второе место в рейтинге ЕРЗ вышел холдинг Setl Group, который за год ввел более 888 тысяч квадратных метров. На третьем месте — "Самолет" с результатом 609 тысяч "квадратов".

На четвертом месте, по данным ЕРЗ, находится "Эталон" (более 598 тысяч "квадратов"), на пятом — ставропольский "Югстройинвест" (свыше 570 тысяч).

Кроме того, в десятку крупнейших российских застройщиков по вводу жилья, по статистике ЕРЗ, вошли ЛСР, "А101", "Главстрой", Фонд реновации Москвы и группа ЦДС.