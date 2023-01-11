МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Власти Москвы в 2022 году одобрили строительство 16,7 миллиона квадратных метров жилья, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса. Санкт-Петербург перевыполнил план по вводу жилья в 2022 году

"Интерес к жилью у застройщиков традиционно сохранился. По итогам ушедшего года на долю жилых проектов приходится половина от общего объема площадей, которые одобрены на заседаниях градостроительно-земельной комиссии города", — говорится в сообщении.

Как указывается в нем, в столице, помимо жилья, в прошлом году одобрили возведение 9,2 миллиона квадратных метров объектов торгово-административного назначения, примерно 7 миллионов квадратных метров промышленной недвижимости, около 2 миллионов квадратных метров социальных и спортивных объектов.

Всего же в 2022 году в Москве одобрено строительство свыше 36,6 миллиона квадратных метров недвижимости, добавляется в пресс-релизе.