АНКАРА, 12 янв — ПРАЙМ. Около 3,5 миллионов сделок по купле — продаже недвижимости было реализовано в Турции в прошлом году, наиболее число пришлось на долю Стамбула, сообщило агентство Anadolu со ссылкой на главное управление земельного регистра и кадастра министерства окружающей среды, градостроительства и климата Турции. СМИ узнали о планах Турции в отношении черноморского газа

"В Турции в 2022 году заключено 3 434 389 сделок по купле-продаже недвижимости, а сумма налогового сбора составила 41 миллиард 555 миллионов 953 тысяч 953 турецкие лиры (свыше 2 миллиардов долларов)", — сообщает агентство.

Наибольшее число сделок по купле-продаже недвижимости было совершено в Стамбуле — 416 717. Далее следуют Анкара — 214 0 53, Измир — 169 987, Анталья — 131 838, Бурса — 124 190, Конья — 107 355, Газиантеп — 85 615, Коджаэли — 85 290, Балыкесир — 84 921 и Текирдаг — 83 983.

"Непосредственно в декабре 2022 года на рынке недвижимости Турции заключено 436 721 сделок, а сумма налогового сбора составила 6 миллиарда 411 миллионов 106 тысяч 486 турецких лир. 193 402 сделки купли-продажи пришлись на жилой фонд, 71 019 — на земельные участки, 116 687 — на посевные площади, 24 879 — на офисы и остальная часть — на другое недвижимое имущество", — уточнило агентство.

В ноябре 2022 года в Турции было совершено 292 493 сделок по купле —продаже недвижимости. Таким образом, число сделок на рынке недвижимости в декабре выросло на 49% по сравнению с ноябрем прошлого года.