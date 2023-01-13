МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Девелопер ПИК построит промышленный парк в промзоне Центра информатики и электроники (ЦИЭ) в Зеленограде, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста. "Циан" сообщил о снижении выручки московских девелоперов жилья в 2022 году

"Из общей территории промзоны выделен участок площадью 8,7 гектара, на котором заявитель планирует построить промышленный парк суммарной поэтажной площадью 46 тысяч квадратных метров. Заявителем является АО "Специализированный застройщик "Зеленоградский", которое входит в ПИК", — указывается в сообщении.

Решение о разделе земельного участка приняла градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы.

В пресс-релизе напоминается, что ранее ГЗК одобрила проект планировки территории ЦИЭ площадью 75 гектаров — здесь ПИК реализует проект комплексной жилой застройки на 848 тысяч "квадратов".

ПИК — крупнейший российский девелопер жилья, работает с 1994 года, специализируется на проектах доступного ценового сегмента. Сергею Гордееву принадлежит 59% акций компании.