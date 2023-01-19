МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Проблему жилья для сирот можно решить за счет имущества покинувших Россию граждан и собственников из недружественных государств, заявила вице-спикер Государственной Думы Анна Кузнецова. Адвокат рассказала, на что имеют право собственники жилья

Политик ранее сообщила, что в очереди на жилье находятся около 290 сирот без учета новых российских территорий.

"Есть те, которые уехали из страны, есть те организации на территории России, собственниками которых являются люди из недружественных стран", — отметила она.

Кузнецова на этом фоне выдвинула идею использовать данные ресурсы для обеспечения сирот жильем. Она подчеркнула, что соответствующие ведомства будут работать над решением данной задачи до достижения необходимых темпов.