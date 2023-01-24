МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Управление Росреестра по Москве в 2022 году зарегистрировало 108,4 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования — на 15,1% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба ведомства. Юрист объяснил, когда и за что ваш загородный дом могут снести

В том числе в декабре было зарегистрировано 11 тысяч ипотечных сделок — на 26% больше, чем в ноябре, но на 18,5% ниже, чем в декабре 2021 года, указывается в сообщении.

"Москва сохраняет лидирующую позицию среди российских регионов по выданным льготным ипотечным кредитам. Их объем в декабре составил 69,6 миллиарда рублей — это 25,2% от общероссийского объема льготной ипотеки", — цитирует пресс-служба заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.

Ранее пресс-служба управления сообщила, что количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в 2022 году упало в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 22,4% — до 132,6 тысячи.