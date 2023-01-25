"Дом.РФ" кредитует строительство жилья в Нижнем Новгороде
Банк "Дом.РФ" предоставил "Юнике" кредит для строительства жилья в Нижнем Новгороде
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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Банк "Дом.РФ" предоставил компании "Юника" кредит на 2,9 миллиарда рублей для строительства жилья в Нижнем Новгороде, сообщила пресс-служба банка.
На полученные средства девелопер построит на улице Белинского два дома бизнес-класса высотой 7-13 этажей и общей площадью 41 тысяча квадратных метров. Всего в них запланировано 324 квартиры. Также проектом предусмотрен одноуровневый подземный паркинг на 141 машино-место, указывается в сообщении.
Как уточняется в нем, сдать первую очередь в эксплуатацию планируется в первом квартале 2025 года.