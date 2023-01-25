МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Инвесторы построят в столице 13 офисных центров, где смогут работать более 36 тысяч человек, в рамках соглашений, подписанных с городом по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Продажи новостроек в Москве в 2022 году упали на 14 процентов

"За три года реализации программы по стимулированию создания мест приложения труда город подписал с инвесторами 33 соглашения о строительстве 78 объектов, 13 из них — офисно-деловые центры общей площадью свыше 515 тысяч квадратных метров. Инвестиции в реализацию этих проектов составят почти 55 миллиардов рублей. После завершения строительства в городе появится более 36 тысяч рабочих мест", — рассказал Ефимов.

Ефимов отметил, что на северо-востоке Москвы к 2024 году планируется возвести два офисных центра почти на восемь тысяч рабочих мест. Еще по одному деловому центру появятся на севере и северо-западе столицы. После сдачи объектов в эксплуатацию там смогут трудоустроиться более четырех тысяч человек. Наибольшее количество бизнес-центров будет построено на западе столицы: инвесторы возведут пять офисных зданий на 11,7 тысячи рабочих мест.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский подчеркнул, что концепция сбалансированного развития районов города действует также на территории Новой Москвы.

"В прошлом году мы заключили с инвесторами пять соглашений, по которым будет построено шесть офисных зданий, из них три расположатся на территории ТиНАО. Реализация этих проектов позволит создать более 12,3 тысячи новых рабочих мест", — сказал Овчинский.

Городская программа стимулирования создания мест приложения труда призвана обеспечить комплексную застройку новых районов. По ее условиям застройщик частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором возводит жилые дома, если дополнительно инвестирует средства в создание объекта, где появятся рабочие места.