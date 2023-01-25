МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. В три проекта многофункциональной застройки на 2 миллиона квадратных метров в московской промзоне "Южный порт" девелоперы Forma, "Аеон Девелопмент" в партнерстве с "Ферро-строй", а также Level Group вложат 380 миллиардов рублей, рассказал на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" гендиректор девелоперской компании Forma (структура ПИК) Илья Чепрасов. Инвесторы построят в Москве 13 офисных центров

Он уточнил, что девелопер Forma на участке 7,2 гектара бывшей промзоны построит жилой комплекс на 136 тысяч "квадратов", школу и детский сад. Реализовать проект планируется до 2028 года.

"Аеон Девелопмент" совместно с "Ферро-строй" возведут на участке 43,7 гектара ЖК "Ривер Парк Южный". В рамках проекта до 2042 года будет построено жилье, деловой центр, гостиничный комплекс, торговые галереи, две школы, детские сады и поликлиника, рассказал председатель совета директоров "Ферро-строй" Григорий Ваулин.

Проект от компании Level Group предполагает строительство на 10,6 гектара земли ЖК "Level Южнопортовая" на 500 тысяч квадратных метров. В рамках проекта также запланированы школа, детский сад, медицинский и фитнес-центры и другие объекты социальной инфраструктуры, уточнил гендиректор Level Group Кирилл Игнахин.

Кроме того, в рамках редевелопмента промзоны планируется строительство двухкилометровой набережной с яхт-клубом, плавающими банями, смотровыми площадками с арт-объектами, ресторанами на воде, добавил Чепрасов.

"Такого уровня и качества набережная, мне кажется, планируется у нас впервые. Интересный фон застройки, серьезная и мощная архитектура, возникает и многофункциональный высотный, большой район. Можно сказать, что это полноценный противовес северо-западному развитию, там где "Москва-сити", — подчеркнул главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Территория "Южного порта" в Москве активно развивается — на месте промзоны площадью 400 гектаров предполагается возведение 7,5 миллиона квадратных метров недвижимости.