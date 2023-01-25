МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку не поддержал принятие в первом чтении законопроекта, допускающего возможность поэтапного получения застройщиками денежных средств участников долевого строительства, находящихся на эскроу-счетах. Названы российские застройщики - лидеры по вводу жилья в 2022 году

Для этого документ, внесенный Смоленской облдумой, наделяет правительство РФ полномочием по установлению случаев и порядка, когда внесенные на счет эскроу денежные средства перечисляются эскроу-агентом застройщику пропорционально доле соответствующих этапов строительства многоквартирного дома или иного объекта недвижимости от общего объема стоимости строительства.

Это "позволило бы существенно увеличить темпы жилищного строительства, снизить стоимость квадратного метра жилья при безусловном соблюдении прав дольщиков и сохранении существующих гарантий безопасности средств, внесенных ими по договору об участии в долевом строительстве", считают разработчики.

По действующему законодательству внесенные на эскроу-счет денежные средства перечисляются уполномоченным банком, в котором он открыт, застройщику только после представления последним разрешения на ввод дома в эксплуатацию или сведений о размещении этой информации в единой информационной системе жилищного строительства. При таком подходе весь цикл строительства компании-застройщики вынуждены выполнять за счет собственных оборотных средств или с привлечением кредитов, замечают смоленские законодатели. Дольщикам могут расширить льготу по НДФЛ при банкротстве застройщика

Однако комитет по финрынку полагает, что поэтапное раскрытие эскроу-счетов может привести к неравному положению участников долевого строительства, приобретающих квартиры на разных этапах строительства. Ведь в случае незавершения строящегося объекта, средства, вложенные на первоначальном этапе строительства, уже могут быть переданы застройщику, и поэтому не будут возвращены участникам долевого строительства, первыми заключившим договор.

Комитет по финрынку также обращает внимание, что вносимые законопроектом изменения могут повлечь увеличение стоимости банковских кредитов для застройщиков, так как рискованность их возрастет за счет увеличения вероятности просроченных кредитных платежей и снижения контроля за использованием денежных средств застройщиками. "Таким образом, введение поэтапного раскрытия эскроу-счетов не дает гарантий завершения строительства, но при этом увеличивает риски для участников долевого строительства в части потери части сбережений или увеличения долговой нагрузки для участников ипотечного кредитования", — указывается в заключении комитета.