МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Ввод качественной офисной недвижимости в Москве в 2022 году сократился в сравнении с предыдущим годом на 42% — до 341 тысячи квадратных метров, 76% появившихся проектов относятся к классу А, посчитали аналитики консалтинговой компании NF Group. Инвесторы построят в Москве 13 офисных центров

"Показатель доли свободных площадей вырос на 3,6 и 1,8 процентных пункта в классах А и В соответственно, до 13% и 7,4%. Свободными на рынке оказалось около 690 тысяч квадратных метров офисных площадей класса А, показатель увеличился практически на 30 тысяч квадратных метров за период с октября по декабрь, а также более 1,6 миллиона квадратных метров офисов класса B", — говорится в сообщении компании.

По ее данным, объем годового чистого поглощения класса А, несмотря на опасения начала года, оказался положительным и составил почти 47 тысяч квадратных метров. В офисах класса B чистое поглощение продемонстрировало отрицательный результата на уровне 154 тысяч квадратных метров.

Запрашиваемая средневзвешенная ставка в офисах класса А снизилась за год на 3% и составила немногим более 26 тысяч рублей за "квадрат" в год, в классе B ставки увеличились на 1% — почти до 17,6 тысячи рублей, указывается в сообщении.

Совокупный объем предложения офисного рынка Москвы по итогам четвертого квартала 2022 года составил более 17,9 миллиона квадратных метров, из которых 5,3 миллиона квадратных метров относятся к классу А, а 12,6 миллиона квадратных метров — к классу В, подсчитали в компании.

В 2023 году к вводу планируется 473 тысячи квадратных метров офисной недвижимости, при этом более 80% площадей относятся к классу А. Ставка будет продолжать плавное снижение, вакансия будет примерно на том же уровне, без дальнейшего существенного повышения, прогнозируют в NF Group.