МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Спрос на первичном рынке жилья в России сократился в 2022 году в сравнении с предыдущим годом на 22% — до 703 тысяч договоров участия в долевом строительстве, сообщается в аналитической справке, подготовленной комитетом Госдумы по строительству и ЖКХ для круглого стола, посвященного механизмам стимулирования рынка жилищного строительства. Юрист объяснил, когда и за что ваш загородный дом могут снести

"Накопительным итогом в 2022 году зарегистрировано 703377 ДДУ, что на 22% меньше, чем в 2021 году (898581 ДДУ)", — говорится в ней.

Как отмечается в документе, весной 2022 года на российском рынке жилищного строительства был зафиксирован сначала резкий всплеск спроса на первичное жилье, после которого последовало столь же резкое падение.

Летом же на фоне мер правительства по стабилизации ситуации на рынке жилищного строительства, а также в связи со значительным снижением ключевой ставки, резко выросшей весной, динамика спроса на "первичку" была положительной, но так и не вернулась к показателям 2021 года. Значительно отстали от итогов прошлого года и осенние результаты заключения новых ДДУ, указывается в документе.