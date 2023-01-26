МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Ввод жилья в России в 2022 году вырос в сравнении с предыдущим годом на 11% — до 102,7 миллиона квадратных метров, сообщается в оперативных материалах Росстата.

В том числе в декабре в стране сдали в эксплуатацию 9,4 миллиона квадратных метров жилья – на 17% меньше, чем в декабре 2021 года, свидетельствуют данные ведомства.

Как указывается в них, населением за год было введено 57,2 миллиона квадратных метров жилья.

Как ранее отмечал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, преодоление годовым вводом жилья показателя 100 миллионов квадратных метров стало абсолютным рекордом в истории отечественного жилищного строительства.