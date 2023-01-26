МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который позволит улучшить оценку качества ипотечных жилищных кредитов, подлежащих включению в ипотечное покрытие облигаций, следует из базы данных нижней палаты парламента. СМИ: Россия увеличила продажи СУГ в Прибалтику в 2022 году более чем вдвое

Сейчас к источникам формирования кредитной истории отнесены, помимо прочих, лица, приобретшие право требования по кредитным обязательствам, в том числе специализированное финансовое общество или ипотечный агент, кредитный управляющий синдиката кредиторов. Законопроект относит к таким лицам и единый институт развития в жилищной сфере, то есть АО "Дом.РФ".

В случае заключения обслуживающей кредитную задолженность организацией договора с АО "Дом.РФ" такая организация будет предоставлять в бюро кредитных историй информацию, составляющую содержание кредитной истории. "Целью предлагаемого изменения является снижение расходов на сопровождение сделок по секьюритизации прав требований (задолженности) по жилищным ипотечным кредитам (займам) и повышение доступности ипотечных кредитов (займов) для ипотечных заемщиков", — указывается в пояснительной записке.

Помимо этого, согласие субъекта кредитной истории, предоставленное пользователю кредитной истории, который уступает право требования по кредитному договору при проведении секьюритизации кредитного портфеля, будет считаться также данным и единому институту развития в жилищной сфере для целей оценки качества такого портфеля.

"Реализация предлагаемого изменения позволит единому институту развития в жилищной сфере улучшить оценку качества ипотечных жилищных кредитов (займов), подлежащих включению в ипотечное покрытие облигаций, а также окажет влияние на повышение качества портфелей ипотечных кредитов в обеспечении облигаций с ипотечным покрытием", — поясняет кабмин.

Ипотечные облигации (ИЦБ) — ценные бумаги, выпущенные банком и обеспеченные платежами его клиентов по ипотечным кредитам. ИЦБ за счет управления кредитным и процентным риском ипотеки и снижения нагрузки на капитал позволяют банкам увеличить объемы выдачи ипотечных кредитов.