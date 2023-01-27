МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. В России в 2022 году сдали в эксплуатацию 173,7 тысячи квадратных метров торговых центров, в сравнении с предыдущим годом объем ввода сократился в четыре раза, упав до пятилетнего минимума, подсчитали в консалтинговой компании Core.XP. Киоски у ТЦ увеличат разнообразие на локальных рынках, заявил Минпромторг

"Общая площадь торговых центров, открытых в 2022 году в России, является минимальной за последние пять лет. Из прогнозируемых по состоянию на начало 2022 года 195 тысяч квадратных метров торговых площадей построены 173 тысячи "квадратов" (104 тысячи — в Москве и 69 тысяч — в регионах)", — говорится в сообщении компании.

Доля пустующих площадей в торговых центрах Москвы, по данным Core.XP, на конец 2022 года составила 11,7%, в регионах — 5,6%.

Хотя на 2023 год заявлено открытие примерно 303 тысяч квадратных метров торговых площадей (133 тысячи "квадратов" в Москве и 170 тысяч — в регионах), сохраняющийся высокий уровень риска в экономике продолжит корректировать планы девелоперов и может привести ко сдвигу сроков ввода новых торговых центров, полагают консультанты.

"Все устаревшие ТЦ будут трансформироваться в специализированные форматы: развлекательные, мебельные, дискаунтеры. С высокой вероятностью, будет практиковаться снос и редевелопмент таких объектов в жилье. Дополнительно торговые площади могут быть использованы под размещение складов или производств", — прогнозируют в компании.