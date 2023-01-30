ВЛАДИВОСТОК, 30 янв — ПРАЙМ. Ввод жилья в ДФО в прошлом году увеличился на 27 процентов, вдвое превысив общероссийский показатель, сообщил вице-премьер, полпред президента России в регионе Юрий Трутнев. Адвокат раскрыл, откуда берутся неожиданные наследники

"Несмотря на все попытки западных стран остановить развитие РФ, результаты работы у нас неплохие… По итогам 2022 года ввод жилья на Дальнем Востоке вырос на 27% и превысил общероссийский показатель в два раза. Точно так же, в два раза, у нас выше среднероссийских показателей производство сельхозпродукции. В 1,5 раза выше инвестиции в основной капитал – 109% на Дальнем Востоке", — сказал Трутнев на совещании во Владивостоке.

Он отметил, что по программе "Единая субсидия" и в рамках реализации национальных проектов введено 188 новых социальных объектов – школ, больниц, детских садиков. По "дальневосточной ипотеке" выданы кредиты на 118 миллиардов рублей, 26 тысяч семей дальневосточников купили или построили жилье в 2022 году.