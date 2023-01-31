МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Новостройки в России в 2022 году подорожали на 29% — в среднем до 160,5 тысячи рублей за квадратный метр на 1 января 2023 года, сообщается в аналитическом обзоре Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ). Выплаты, квартиры и цены. Что ждет россиян в феврале

В нем указывается, что самая дорогая "первичка" — в Москве, где средняя стоимость квадратного метра достигла 331,9 тысячи рублей, Санкт-Петербурге (200 тысяч рублей за "квадрат"), Севастополе (171,5 тысячи), Сахалинской области (149,7 тысячи) и Краснодарском крае (146,3 тысячи).

Самые дешевые новостройки, по данным ЕРЗ, находятся в таких регионах, как Карачаево-Черкесская Республика (37,8 тысячи рублей за квадратный метр), Дагестан (43 тысячи), Тамбовская область (46,3 тысячи), Марий Эл (46,8 тысячи), Ивановская область (46,9 тысячи).

Из обзора также следует, что по состоянию на начало года профессиональными застройщиками в целом по стране возводится 107,2 миллиона квадратных метров жилья. Показатель вырос за год на 3%. За последние 12 месяцев застройщики ежемесячно вводили 3,8 миллиона квадратных метров жилья — на 5% больше показателя предшествующих 12 месяцев.

Средняя площадь строящихся квартир составила 49,6 "квадрата", уменьшившись за год всего на 0,2%, подсчитали в ЕРЗ.

Кроме того, в обзоре отмечается, что в пятерку крупнейших российских застройщиков жилья по объемам текущего строительства входят: ПИК (5,85 миллиона квадратных метров), "Самолет" (3,3 миллиона), ЛСР (2,6 миллиона), краснодарская Dogma (1,7 миллиона) и Setl Group (1,65 миллиона).