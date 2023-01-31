МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Общая стоимость выставленной на продажу элитной недвижимости Подмосковья выросла за 2022 год на 2% — до 595 миллиардов рублей, сообщила консалтинговая компания NF Group. Ввод офисной недвижимости в Москве снизился на 42 процента в 2022 году

Как подсчитали в компании, по итогам 2022 года на рынке элитной загородной недвижимости московского региона экспонировалось почти 2,3 тысячи лотов (+14% в сравнении с 2021 годом), 81% из которых относятся к вторичному сегменту. Основной объем предложения сосредоточен на Новорижском и Рублево-Успенском направлениях.

"Объем сделок за 2022 год на первичном рынке элитной загородной недвижимости Подмосковья составил порядка 118 лотов — на 50% ниже, чем в 2021 году, тогда как на вторичном было продано на 4% меньше объектов. Как на первичном, так и на вторичном рынках большая часть сделок пришлась на второе полугодие ", — говорится в сообщении компании.

По данным NF Group, средний бюджет предложения на вторичном рынке элитных коттеджей сократился за год на 8% — до 317 миллионов рублей, новые коттеджи подешевели также на 8% — в среднем до 264 миллионов рублей.

Самый высокий средний бюджет предложения коттеджей на вторичном рынке элитной загородной недвижимости зафиксирован аналитиками консалтинговой компании на Рублево-Успенском шоссе: за год показатель увеличился на 5% — до 481 миллиона рублей. Самый высокий показатель средней цены на первичном рынке элитных коттеджей отмечен на Минском шоссе, за год он прибавил 9%, достигнув 483 миллионов рублей.