МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Объем ввода жилья в России в 2023 году будет сопоставим с рекордом прошлого года, когда в стране сдали 102,7 миллиона квадратных метров жилых площадей, заявил во вторник на конференции РБК президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков. Новостройки в России подорожали на 29 процентов в 2022 году

Как отметил глава объединения, сейчас в стадии строительства в России находится 98 миллионов квадратных метров многоквартирных домов, что соответствует примерно двухлетнему показателю ввода индустриального жилья, и более половины возводимых площадей уже проданы.

"Более 50% этого объема уже нашло своих покупателей, инвесторов, что говорит о том, что каких-то сложностей с точки зрения достройки этих объектов и нарушений ковенант (обязательств — ред.) по договорам долевого участия не предвидится. Это касается как объектов, которые вводятся в 2023 году, так и частично уже в 2024-м", — сказал Глушков.

По его словам, банки, финансирующие девелоперов, также не видят в отрасли отклонений от финансовых моделей и соответствующих рисков.

Несмотря на то, что в некоторых регионах имеются признаки затоваренности, в целом по рынку жилищного строительства такой проблемы нет, добавил Глушков.

В конце декабря вице-премьер РФ Марат Хуснуллин говорил, что сохранить достигнутые в прошлом году темпы ввода жилья в России будет очень тяжело, но не невозможно.