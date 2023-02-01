МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Цены на жилье в Великобритании в январе по сравнению с декабрем упали сильнее прогнозов, на 0,6%, а по сравнению с августовским пиком они опустились на 3,2%, что происходило на фоне роста стоимости заимствований и усиления инфляционного давления. Такие данные были представлены в среду Nationwide Building Society. Рынок жилья в Китае демонстрирует признаки восстановления

Падение цен наблюдается четвертый месяц подряд, и на этот раз оно оказалось в два раза сильнее, чем ожидали экономисты, опрошенные Reuters. Судя по всему, рынок резко замедляется.

С декабря 2021 года процентные ставки в стране резко выросли, а в конце сентября и в октябре ипотечный рынок ощущал на себе негативные последствия "мини-бюджета" Лиз Трасс.

"Появились некоторые обнадеживающие признаки того, что ставки по ипотеке нормализуются, но еще слишком рано утверждать, что активность на рынке жилья начинает восстанавливаться", — говорит Роберт Гарднер, главный экономист Nationwide.

"Рынку будет трудно значительно восстановить импульс в ближайшее время, так как сохраняются большие препятствия для экономики. Реальный заработок, вероятно, продолжит снижаться, и широко ожидается, что рынок труда будет слабеть, так как экономика сокращается", — добавляет он.

В январе цены на жилье выросли на 1,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 2,8% в декабре, тогда как экономисты, опрошенные Reuters, ожидали роста на 1,9%.