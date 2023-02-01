МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Россияне в прошлом году заняли первое место среди иностранцев по числу сделок с недвижимостью в Армении, сообщило госагентство "Арменпресс" со ссылкой на данные комитета кадастра. Россияне стали лидерами среди иностранных покупателей недвижимости в Дубае

"Больше всего недвижимости в Армении среди иностранных граждан приобрели и продали граждане РФ", — передало издание.

Согласно данным, россияне купили 1207 объектов и продали 2380 объектов недвижимости, что на 44,9 процента и семь процентов больше показателей 2021 года.

Следующие после граждан России, американцы, купили и продали 240 и 270 объектов соответственно. Третье место заняли граждане Ирана. Они приобрели 84 объекта недвижимости и продали 67.

Подчеркивается, что иностранцы в 2022 году совершили более 4,9 тысячи сделок с недвижимостью в Армении.