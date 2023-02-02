МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Планы по изменению кадастровой оценки недвижимости, особенно если она приводит к резкому повышению налоговых платежей, необходимо публиковать минимум на год вперед, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. ЛСР снизила продажи недвижимости на три процента в 2022 году

"Я бы предложил обязать специализированные государственные бюджетные учреждения, которые у нас теперь единственные занимаются кадастровой оценкой, публиковать свое видение кадастровой стоимости как минимум за год вперед. Не во всех случаях, конечно, но вот когда речь идет о скачке в разы – безусловно. С сопутствующим объяснением своих мотивов и позиции", – сказал Титов.

Так, по его словам, собственники будут заранее понимать, насколько вырастет их налоговая нагрузка и смогут при необходимости оспорить решение властей.

"Когда кадастровая стоимость недвижимости одномоментно меняется в сотни, а то и тысячи раз, это всегда потрясение для собственника", — отметил бизнес-омбудсмен. Он уточнил, что это может произойти, например, при изменении вида использования участка. "В силу шокирующего эффекта, который подобные перемены несут собственнику, о них нужно сообщать заранее", – заявил уполномоченный.

"Разобраться, насколько правомерным было такое изменение, можно либо в суде, либо в комиссии по оспариванию. Второй вариант для бизнеса обычно предпочтительнее, и очень хорошо, что работа таких комиссий продлена до 2026 года", – отметил Титов.

Титов также поддержал предложение "Опоры России" о приостановке повышения арендной платы и налоговых платежей, когда собственник или арендатор начал оспаривать стоимость. Но признал, что тут нужны четкие параметры, чтобы не допускать злоупотреблений.

"Росреестр обещал нам на основании изучения практики работы общественного омбудсмена по кадастрам в 2023 году подготовить единый регламент работы ГБУ по досудебному оспариванию. Думаю, это хорошая позиция для включения в такой регламент. Хотя, естественно, без изменений в законе тут обойтись невозможно", – заявил Титов.