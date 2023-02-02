МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Большой спрос на льготную ипотеку сильно разогнал цены на жилье в РФ, есть риск корректировки цен, а дальнейший разгон ипотеки несет риск пузыря, заявила первый зампред регулятора Ксения Юдаева. В России сократилась средняя ставка по ипотеке

"Льготная ипотека, конечно мы ее рассматриваем, как существенный риск с точки зрения накопления долговой нагрузки гражданами и с точки зрения защиты прав граждан. Потому что есть льготная ипотека — правительственная, и она сформировала достаточно большой спрос на ипотеку и сильно разогнала цены на жилье. И конечно у нас есть риск того, что у нас цены будут корректироваться — и либо нужно все больше и больше разгонять ипотеку, что в конце концов может создать пузырь, либо действительно пытаться из этой ситуации выходить, чтобы рынок работал сам, не на вот этой государственной поддержке", — сказала Юдаева в интервью Tinkoff Private Talks.

Кроме того она напомнила о второй ипотечной проблеме: это "инструменты по как бы нулевым ставкам", траншевая ипотека, "где вначале нулевые ставки, а потом они начинают расти". Тут встает вопрос не только финансовой стабильности, но и защиты прав потребителей.

"Далеко не всегда потребители понимают, что если процентные ставки нулевые, то стоимость квартиры может быть завышена. Если ипотека траншевая, то нулевой процентная ставка будет не всегда — в какой-то момент она достаточно существенно вырастет. И за всеми этими рисками нужно серьезно следить… Реклама об этом умалчивает", — обратила внимание Юдаева.

Она отметила, что траншевая ипотека — это пример сложного структурного продукта. Часто граждане, которые оформляют такую ипотеку, "до конца не понимают, что за продукт они покупают и какие риски он несет".

Льготную ипотеку на новостройки продлили до 1 июля 2024 года, увеличив ставку по ней до 8% годовых. Также были расширены условия семейной ипотеки — теперь программа доступна для семей, где есть два ребенка, которым еще не исполнилось 18 лет, при этом сроки их рождения больше не имеют значения.

Ранее ЦБ обратил внимание на рост в 2022 году доли рискованных ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом и высоким показателем долговой нагрузки, а также растущую популярность так называемых льготных ипотек от застройщиков со ставками близкими к нулю. Низкая ставка достигается за счет завышения цены квартиры на величину комиссии, которую девелопер выплачивает банку, реинвестирования банком этой комиссии и комбинирования "проспонсированного" кредита с субсидируемой ставкой от государства. По оценке ЦБ, такая схема, опасна для заемщиков, банков и несет системные угрозы для всего рынка.

Траншевая ипотека представляет собой кредитование, при котором сумма займа дробится на несколько частей, каждая из которых имеет свою кредитную ставку. Такая ипотека сейчас в России чаще всего субсидируется застройщиками до момента ввода объекта в эксплуатацию.