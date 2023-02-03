МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Девелоперская группа "Эталон" увеличила продажи недвижимости в четвертом квартале 2022 года по сравнению с третьим кварталом на 22% — до 81,9 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба компании. Юрист объяснил, в каких случаях у россиянина могут изъять жилье

В сообщении указывается, что устойчивый тренд на увеличение продаж месяц к месяцу наблюдался в течение всего квартала. Рост продаж в "Эталоне" связывают с расширением портфеля компании, повышением доступности продукта, а также выводом на рынок большого количества новых корпусов преимущественно во второй половине года.

"Всего за 2022 год продажи недвижимости группы "Эталон" составили 292,4 тысячи квадратных метров в натуральном выражении и 58,7 миллиарда рублей в денежном выражении без учета накопленных продаж "ЮИТ Россия" на дату приобретения", — указывается в сообщении компании.

Денежные поступления "Эталона" в 2022-м составили 60,4 миллиарда рублей (без учета эффекта от покупки компании "ЮИТ Россия") — на 28% меньше результата 2021 года. При этом показатель с учетом деятельности "ЮИТ России" достиг 75 миллиардов рублей.

В пресс-релизе добавляется, что в 2022 году компания сдала рекордный для нее объем недвижимости — 735 тысяч квадратных метров, на 74% больше, чем год назад.

Группа "Эталон" (Etalon Group) работает в основном на рынке Санкт-Петербурга, Москвы и Подмосковья. Основной акционер девелопера — АФК "Система", которой принадлежит 49% компании. В 2022 году компания приобрела российский бизнес финского стройхолдинга YIT.