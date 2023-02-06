МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Средняя ставка по ипотеке за 2022 год в большинстве российских регионов снизилась, при этом увеличилась она только в семи субъектах страны — Хабаровском, Приморском краях, Амурской, Магаданской областях, в Ингушетии, Чечне и Чукотском АО, следует из анализа РИА Новости данных Банка России. Объем ФНБ за январь увеличился до 10,808 триллиона рублей

Сильнее всего с декабря 2021 года по декабрь 2022 года ставка выросла в Чечне — на 1,39 процентного пункта (п.п.), до 10,03%. В Чукотском АО ставка по ипотеке выросла на 1,06 п.п. и составила 6,81% в декабре 2022 года, в Магаданской области — на 0,69 п.п., до 6,2%, а в Ингушетии — на 0,6 п.п., до 8,69%. Наименьший рост ставки был зарегистрирован в Амурской области и Приморском крае — на 0,29 п.п., до 6,08% и 6,19% соответственно, а также в Хабаровском крае — 0,18 п.п., до 6,91% годовых.

Напротив, наиболее заметное падение средней стоимости ипотеки произошло в Адыгее — там ставка за год упала на 3,21 п.п., до 5,01%. Также в десятку регионов, где ставка сильнее всего снизилась, вошли Мордовия (снижение на 1,91 п.п. до 5,75%), Новгородская область (1,93 п.п., до 6,04%), Севастополь (снижение на 2,2 п.п., до 6,44%), Ленинградская область (на 2,25 п.п., до 5,15%), Ненецкий АО (на 2,28 п.п., до 5,4%), Рязанская (на 2,29 п.п., до 5,56%) и Кировская (на 2,31 п.п., до 5,82%) области, Санкт-Петербург (на 2,4 п.п., до 5,08%) и Краснодарский край (на 2,89 п.п., до 5,1%).

А в топ регионов, где ставка по жилищным кредитам снизилась меньше всего — на 0,01-0,41 процентного пункта — вошли Сахалинская и Иркутская области (ставка в декабре 2022 года 6,08% и 8,37% соответственно), Северная Осетия (7,63%), Челябинская (7,64%) и Калининградская (7,56%) области, Марий Эл (7,37%), Новосибирская (7,5%), Тюменская (7,47%), Оренбургская (7,69%) и Вологодская (7,77%) области, а также Пермский край (7,49%). В остальных регионах снижение составило 0,43-1,38 процентного пункта.

Самая высокая ставка в декабре установилась в Чечне (10,03%), Ингушетии (8,69%), Иркутской области (8,37%), Карачаево-Черкессии (8,09%) и в Республике Алтай (8,07%). А пятью регионами с самой "дешевой" ипотекой стали Адыгея (5,01%), Санкт-Петербург (5,08%), Краснодарский край (5,1%), Ленинградская область (5,15%) и Якутия (5,33%).

В целом средняя ставка по ипотечным кредитам в России в декабре снизилась к ноябрю на 0,46 процентного пункта — до 6,65%. А всего за год она снизилась на 1,16 процентного пункта.