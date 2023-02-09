МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Граждане России начали проявлять интерес к покупке недвижимости в ОАЭ на фоне землетрясений в Турции: в первом полугодии 2023 года поток желающих приобрести недвижимость в этой стране возрастет на 30%, а рост спроса по итогам года может дойти до 200%, прокомментировала РИА Новости эксперт-брокер недвижимости агентства Hive Network Real Estate Марина Ганова. "МТС банк" получил лицензию в ОАЭ

"Уже в первом полугодии 2023 года поток россиян, желающих приобрести недвижимость в Арабских Эмиратах, возрастет на 30% относительно показателя первого полугодия 2022 года. Брокерские агентства Дубая ждут еще большего наплыва клиентов из России — в том числе, увеличения спроса на жилье по итогам года до 200% — на фоне масштабного землетрясения в Турции", — считает Ганова.

Она добавляет, что брокеры уже сейчас чувствуют оживление на рынке недвижимости в ОАЭ, особенно в последние три дня. Так, количество сделок за первые семь дней февраля выросло на 120% по отношению к тому же периоду 2022 года. "Спрос "бывших турецких" будет идти по нарастающей. Он уже начался, безусловно, — ряд интересующихся клиентов в эти дни сообщали, что рассматривали покупку недвижимости в Турции, но передумали в пользу Эмиратов", — отметила эксперт.

На фоне этого в текущем году Турция, как лидер спроса зарубежной недвижимости у россиян, уступит свои позиции Эмиратам. Количество покупателей жилья в ОАЭ вырастет как минимум на треть. При этом жители России, которые в прошлом году составили в Эмиратах самую многочисленную группу покупателей, могут сохранить эту позицию и в 2023 году, несмотря на растущий спрос на недвижимость со стороны граждан Китая.

Кроме того, стоимость недвижимости в Эмиратах в текущем году суммарно вырастет на 25% из-за роста интереса к ней со стороны китайцев и россиян. В основном спросом будут пользоваться объекты в Абу-Даби, где цены за квадратный метр пока ниже, чем в Дубае, на 5-10%. Однако, к концу 2023 года они могут сравняться, благодаря, например, крупным госпрограммам по развитию Абу-Даби.

Таким образом в столице ОАЭ складывается привлекательная среда для инвестиций в недвижимость, особенно в форме флиппинга — перепродажи с целью получения прибыли. "Помимо того, что здесь отсутствует налог на прибыль при перепродаже или сдаче в аренду жилья, действует разрешение на покупку в беспроцентную рассрочку и перепродажу в любой момент владения, быстро растущая доходность от вложений может составить до +30% годовых", — заключила эксперт-брокер.

Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.