МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Цены на жилье в Великобритании в январе продемонстрировали самое масштабное падение с 2009 года, поскольку спрос со стороны потенциальных покупателей и активность продаж снизились из-за повышения стоимости заимствований. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в четверг. Великобритания планирует снизить инфляцию в два раза в 2023 году

Как сообщили в Королевском институте сертифицированных оценщиков (RICS), рассчитываемый институтом индикатор цен в январе упал до —47, минимума с апреля 2009 года, с —42 в декабре.

Индикатор интереса со стороны покупателей также опустился до —47, что является минимумом с октября прошлого года.

Саймон Робинсон, главный экономист RICS, отметил, что общее настроение на рынке остается подавленным.

"Правда, пока неясно, насколько долго будет продолжаться снижение цен, учитывая то, что макропрогнозы Банка Англии и других теперь предполагают менее суровые экономические условия в этом году", — сказал он. Английский телеканал сравнил ситуацию в экономиках России и Великобритании

На прошлой неделе Банк Англии сообщил, что в начале 2023 года в экономике Великобритании, вероятно, начнется рецессия, которая завершится только в начале 2024 года. Предыдущий прогноз банка предполагал более продолжительную рецессию.

Отчет RICS указал на снижение пессимизма оценщиков в отношении будущих продаж. Индекс ожиданий относительно продаж в ближайшие 12 месяцев в январе вырос до —20 с —42 в декабре.

Другие индикаторы, отражающие состояние рынка жилья, также указывают на ослабление его динамики после резкого скачка спроса в период пандемии коронавируса.

Опрошенные Reuters экономисты и проведенный в ноябре анализ предполагают, что в этом году цены на жилье упадут примерно на 5% после роста на 28% с начала пандемии в 2020 году.

Между тем на рынке аренды жилья сохраняется высокий спрос при ограниченности предложения. сообщили в RICS.