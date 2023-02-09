МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Прирост ипотечного портфеля в России в 2023 году должен быть не ниже прошлого года 2022 года, заявил на заседании общественного совета Минстроя замглавы ведомства Никита Стасишин. Юрист предупредил об изменении документов на жилье с 1 марта

В конце января он сообщил, что не удалось выполнить поручение президента РФ Владимира Путина по годовому приросту ипотечного портфеля на уровне 2,5 триллионов рублей. По его словам, итоговый прирост составил около 2 триллионов рублей.

"Если говорить о планах на 2023 год по приросту ипотечного портфеля, то нужно сделать все, чтобы не снизить объем денежных средств, который поступал в 2022 году", — сказал Стасишин.

Он также добавил, что Минстрой обеспокоен политикой банков по ужесточению выдачи ипотеки, а также мерами ЦБ по отношению к ипотечным программам застройщиков.

"Да, возможно, ипотека под 0,1% или со скидками от застройщиков – это опасно, но здесь самое главное не перегнуть. Мы находимся в постоянном диалоге с ЦБ по поводу нахождения той золотой середины в виде комфортной ставки", — добавил замминистра.