СТАМБУЛ, 12 фев — ПРАЙМ. Около восьми тысяч пострадавших зданий нужно снести в первую очередь после землетрясений, сообщило министерство градостроительства и окружающей среды Турции после оценки более 132 тысяч объектов недвижимости. Землетрясения в Турции стали самыми разрушительными после 1939 года

"На данный момент мы проверили 132 898 зданий в 10 провинциях… из них 7584 обрушились или их необходимо срочно снести, 12 617 зданий в непригодном для проживания состоянии из-за повреждений", — сообщило ведомство.

Согласно данным министерства, более 31 тысячи зданий получили небольшие повреждения, а более 60 тысяч вообще не пострадали, проверка всех зданий в 10 провинциях завершится в течение 3-4 дней.

Оценкой состояния зданий сейчас занимаются 6 тысяч сотрудников ведомства, сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе.

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг ранее заявил, что никто не избежит наказания за халатность, приведшую к обрушению зданий при сокрушительном землетрясении в понедельник на юго-востоке страны. После катастрофических подземных толчков 1999 года, унесших жизни более 18 тысяч человек, в Турции пересмотрели правила, регулирующие строительство жилых зданий. В частности, в 2007 году был принят кодекс строительства домов с учетом требований, необходимых для защиты от землетрясений.