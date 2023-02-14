МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Объем завершенных госзакупок в сфере строительства в России в 2022 году вырос в сравнении с предыдущим годом на 26% — до 6,7 триллиона рублей, рассказали РИА Недвижимость в сервисе "Контур.Торги". Хуснуллин проконтролирует бюджетные расходы на строительство объектов

"Количество закупок в строительной сфере по 44-ФЗ в прошлом году уменьшилось на 1,7% — до 244,9 тысячи процедур. При этом средняя цена закупки увеличилась с 23,2 до 29,3 миллиона рублей", — уточнили в компании.

По наблюдениям аналитиков сервиса, всплеск затрат госбюджета на строительные работы произошел в марте и августе 2022 года: в марте сумма торгов выросла на 21% в сравнении с мартом 2021 года. В августе же сумма торгов увеличилась в годовом исчислении на 81%.

"Увеличение затрат на закупки в марте, скорее всего, сопряжено с желанием заказчиков провести тендеры по прежним, досанкционным ценам. А в августе, вероятно, на рост затрат повлияло повышение цен на строительные товары и логистику", — пояснили в компании.

При этом, отметили специалисты сервиса, на протяжении трех последних лет постоянно росло количество несостоявшихся закупок. С 2020 года их количество увеличилось вдвое — с 19,8 до 45,4 тысячи.