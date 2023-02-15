МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Управление Росреестра по Москве зарегистрировало в январе 2023 года 7,1 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 15% меньше рекордного показателя января прошлого года, сообщила пресс-служба управления. Москва выделила бизнесу 1,4 миллиарда рублей на покупку оборудования

"Статистика регистраций договоров за январь этого года показала стабильный спрос на ипотеку в Москве, несмотря на снижение к аналогичному периоду 2022 года. При этом показатель на 18,9% больше первого месяца 2021 года (5948) и превышает январские результаты всех предыдущих лет", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Росреестр сообщил, что количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе 2023 года снизилось по отношению к январю прошлого года на 17% — до 7,7 тысячи.