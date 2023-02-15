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2023
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Индекс цен на жилье в Великобритании вырос в декабре
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Цены на жилье в Великобритании в декабре выросли на 9,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Об этом в среду сообщило Национальное бюро статистики страны. В ноябре,... ПРАЙМ, 15.02.2023
бизнес, новости, недвижимость, великобритания, жилье, цены
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Цены на жилье в Великобритании в декабре выросли на 9,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Об этом в среду сообщило Национальное бюро статистики страны.
В ноябре, согласно пересмотренным данным, цены выросли на 10,6%. Другие индикаторы рынка жилья также указывают на замедление спроса и цен.
Экономисты, опрошенные Reuters в ноябре, ожидали, что цены в этом году вырастут на 5%, тогда как аналитики японского банка Nomura прогнозируют падение на 15% к середине 2024 года.