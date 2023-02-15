МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Цены на жилье в Великобритании в декабре выросли на 9,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Об этом в среду сообщило Национальное бюро статистики страны. Российские банки выдали рекордный объем ипотеки в декабре

В ноябре, согласно пересмотренным данным, цены выросли на 10,6%. Другие индикаторы рынка жилья также указывают на замедление спроса и цен.

Экономисты, опрошенные Reuters в ноябре, ожидали, что цены в этом году вырастут на 5%, тогда как аналитики японского банка Nomura прогнозируют падение на 15% к середине 2024 года.