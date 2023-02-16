МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Компании, которые просят, чтобы им не закрывали с 1 марта доступ к данным собственников жилья из ЕГРН, делают это по рациональным причинам, однако они могут получить сведения о тех, кто не хотел бы раскрывать свое владение какой-либо недвижимостью, заявил РИА Новости аналитик MForum Analytics Алексей Бойко. Юрист предупредил об изменении документов на жилье с 1 марта

С 1 марта 2023 года в России вступит в силу закон, ограничивающий доступ к информация из ЕГРН для третьих лиц, за исключением супругов, наследников, арендаторов, нотариусов, кадастровых инженеров и представителей госучреждений. У владельца недвижимости будет право оставить свои личные данные доступными для третьих лиц, но для этого нужно будет подать заявление в Росреестр.

Ранее в четверг газета РБК со ссылкой на копию письма гендиректора "Цифровой экономики" Сергея Плуготаренко писала, что ассоциация попросила Минцифры разрешить специальным аккредитованным организациям получать данные о собственниках недвижимости после того, как доступ к ним будет ограничен. Плуготаренко также предложил перенести вступление в силу положений об ограничении доступа с 1 марта 2023 года на 1 января 2024 года. В письме отмечается, что ограничения затруднят проверку правообладателей объектов, а сроки заключения сделок сильно увеличатся.

В пресс-службе "Яндекса" подтвердили РИА Новости участие в обсуждении на площадке АНО "Цифровая экономика". Сервисы компании используют данные из ЕГРН для повышения безопасности участников сделок с недвижимостью, благодаря чему компания быстро и бесплатно проверяет юридическую чистоту объектов недвижимости для пользователей. "Мы рассчитываем, что мнение отрасли будет учтено", — добавили в компании.

"На мой взгляд, доступ к данным о собственниках, если он предоставляется без их прямого согласия, — это существенное нарушение приватности", — сказал Бойко.

Эксперт пояснил, что компаниям необходим доступ к информации из ЕГРН прежде всего для контроля возможности и законности купли и продажи, а также для пресечения возможных мошенничеств. "Дело как бы благое, но заодно они получат доступ к данным тех, кто ничего не продает и не хотел бы публичить свою принадлежность к той или иной собственности", — отметил Бойко.