Власти Дубая спрогнозировали сохранение спроса россиян на недвижимость в эмирате
ДОХА, 16 фев — ПРАЙМ, Юлия Троицкая. Россияне в 2022 году стали основными покупателями недвижимости в Дубае среди иностранцев-нерезидентов, в зависимости от геополитической ситуации этот спрос останется, но россияне не будут основными покупателями, считает председатель департамента Russian Trustee министерства недвижимости Дубая Олег Лаврик.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на данные брокерской компании Betterhomes сообщило, что россияне в 2022 году заняли первое место среди нерезидентов по покупке недвижимости в Дубае (ОАЭ), годом ранее на первом месте были граждане Индии. По подсчетам компании, в прошлом году в Дубае было зарегистрировано более 86 тысяч сделок купли-продажи жилья, что превысило предыдущий рекорд в 80 тысяч сделок, установленный в 2009 году.
"Моя информация подтверждает выводы, что россияне по итогам прошлого года среди иностранцев-нерезидентов приобрели больше всего недвижимости в Дубае, в будущем спрос на покупку недвижимости от россиян, думаю, сохранится, это зависит от геополитической ситуации и экономической ситуации в мире, но они не будут основными покупателями", — отметил Лаврик.
При этом, по его словам, россияне в основном интересуются покупкой недвижимости у моря в качестве инвестиции среди эмиратов ОАЭ именно в Дубае, поскольку Дубай известен в мире как раскрученный бренд.
"В основном россияне стремятся приобретать недвижимость у моря в Дубае в качестве инвестиции, а не для проживания самим, спрос на покупку недвижимости в других эмиратах среди россиян за последний год повысился незначительно. Дубай — это раскрученный бренд, привлекает ликвидность жилья, большое количество новых проектов", — рассказал глава департамента.
Однако, указал Лаврик, при возросшем спросе у россиян по-прежнему остаются сложности с оплатой приобретаемого жилья в связи с трудностями перевода средств из России, хотя при решении этого вопроса других сложностей, чтобы стать владельцами квартир или домов в Дубае, у россиян нет.
По его наблюдению, власти ОАЭ "нейтрально реагируют на повышение интереса к приобретению недвижимости среди россиян" и не стремятся облегчить процесс покупки.
https://1prime.ru/development/20230216/839831998.html