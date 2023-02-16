ДОХА, 16 фев — ПРАЙМ, Юлия Троицкая. Россияне в 2022 году стали основными покупателями недвижимости в Дубае среди иностранцев-нерезидентов, в зависимости от геополитической ситуации этот спрос останется, но россияне не будут основными покупателями, считает председатель департамента Russian Trustee министерства недвижимости Дубая Олег Лаврик. Россияне стали лидерами среди иностранных покупателей недвижимости в Дубае

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на данные брокерской компании Betterhomes сообщило, что россияне в 2022 году заняли первое место среди нерезидентов по покупке недвижимости в Дубае (ОАЭ), годом ранее на первом месте были граждане Индии. По подсчетам компании, в прошлом году в Дубае было зарегистрировано более 86 тысяч сделок купли-продажи жилья, что превысило предыдущий рекорд в 80 тысяч сделок, установленный в 2009 году.

"Моя информация подтверждает выводы, что россияне по итогам прошлого года среди иностранцев-нерезидентов приобрели больше всего недвижимости в Дубае, в будущем спрос на покупку недвижимости от россиян, думаю, сохранится, это зависит от геополитической ситуации и экономической ситуации в мире, но они не будут основными покупателями", — отметил Лаврик.

При этом, по его словам, россияне в основном интересуются покупкой недвижимости у моря в качестве инвестиции среди эмиратов ОАЭ именно в Дубае, поскольку Дубай известен в мире как раскрученный бренд.

"В основном россияне стремятся приобретать недвижимость у моря в Дубае в качестве инвестиции, а не для проживания самим, спрос на покупку недвижимости в других эмиратах среди россиян за последний год повысился незначительно. Дубай — это раскрученный бренд, привлекает ликвидность жилья, большое количество новых проектов", — рассказал глава департамента.

Однако, указал Лаврик, при возросшем спросе у россиян по-прежнему остаются сложности с оплатой приобретаемого жилья в связи с трудностями перевода средств из России, хотя при решении этого вопроса других сложностей, чтобы стать владельцами квартир или домов в Дубае, у россиян нет.

По его наблюдению, власти ОАЭ "нейтрально реагируют на повышение интереса к приобретению недвижимости среди россиян" и не стремятся облегчить процесс покупки.